Karen Damen klaagt oplichting op Vinted aan: ‘Geld én jas kwijt’

Karen Damen klaagt op Instagram aan dat haar zus werd opgelicht op Vinted, de populaire app voor tweedehandskleding.

Karen Damen zegt dat haar zus werd opgelicht bij de verkoop van een jas. ‘Zonet opgelicht’, schrijft ze. ‘Geld kwijt én jas kwijt. Wat gaan jullie hieraan doen?’ Met haar bekendheid hoopt ze ruchtbaarheid te geven aan de oplichting.

De zus van Damen onderhandelde met een koper uit Marseille en stuurde de mantel op. Maar op Vinted kan een koper altijd aangeven dat er twijfel is over de echtheid van het stuk (bij merk- of designspullen), waarna het geld weer van de rekening wordt gehaald en teruggestort wordt. Dat is wat haar overkwam.

Nadat de jas was opgestuurd, liet de koper volgens Damen weten dat ze aan de echtheid twijfelde. ‘Ze vroeg of mijn zus een aankoopbewijs wilde sturen’, vertelt Damen aan Radio 2. ‘De jas was al enkele jaren oud, dus dat aankoopbewijs vonden we niet meteen terug. Mijn zus heeft geantwoord: “laat maar, stuur die jas maar gewoon terug”. Maar de vrouw had haar intussen al geblokkeerd.’

Van Vinted kregen ze volgens Damen een automatisch bericht dat na een controle het artikel niet authentiek bleek, dat de transactie was geannuleerd en dat de koper niet verplicht was om het item terug te sturen. Damen vertelt dat het om een authentieke merkjas ging.

Meerdere volgers van Damen schrijven onder de post dat ze exact hetzelfde meemaakten. Sommigen kregen hun geld terug van Vinted, anderen zouden met lege handen zijn achtergebleven.