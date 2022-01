Tom Pidcock pakt in Gullegem twee op twee, 20-jarige Joran Wyseure verrast met tweede plek

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) heeft na de wereldbeker in Hulst ook de Hexiacross in Gullegem gewonnen. De Brit kreeg even weerwerk van Quinten Hermans, maar was bij afwezigheid van Wout van Aert en co. de sterkste in de West-Vlaamse modder. Pidcock heeft van het WK in Fayetteville eind deze maand zijn grote doel gemaakt en zijn vorm zit in stijgende lijn.

Tom Pidcock en Quinten Hermans maakten een tweestrijd van de Hexia Cyclocross in Gullegem. Wegens het drukke programma lieten Wout van Aert, Eli Iserbyt en Toon Aerts de cross links liggen.

Pidcock had in de openingsfase met een leegloper te maken, maar dat bleek achteraf slechts een voetnoot. Toen Pidcock er in de tweede ronde vandoor ging, was Quinten Hermans de enige die hem kon volgen. De twee zaten elkaar even op de huid op het modderige parcours, maar Pidcock bleek te sterk en reed weg van de Belg van Intermarché-Wanty-Gobert, die uitgerekend op dat moment te maken kreeg met een lekke band. Pidcock pakte twee op twee na zijn zege afgelopen zondag in Hulst. Het was dit seizoen zijn derde zege.

Achter de Brit streden ploegmakkers Hermans en de 20-jarige West-Vlaming Joran Wyseure om de tweede plaats. Wyseure werd de verrassende tweede, Hermans derde.