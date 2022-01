Dit zijn de nieuwe quarantaineregels

Nu het aantal coronabesmettingen fors toeneemt, hebben de ministers van Volksgezondheid soepelere quarantaineregels afgesproken die ingaan vanaf 10 januari. Wie al een boosterprik heeft gekregen, moet zelfs helemaal niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact. Viroloog Steven Van Gucht waarschuwt: ‘Wat je nu wegneemt in quarantaines, betaal je later in besmettingen.’

De ministers bogen zich dinsdagmiddag tijdens een Interministeriële Conferentie (IMC) over versoepelingen van de test- en quarantaineregels. De aanpassing vertrekt van de nuchtere vaststelling dat de huidige regels onhoudbaar zijn in het licht van een snel aantrekkende vijfde golf. Eerder pasten onder meer Frankrijk en de Verenigde Staten hun regels al aan. PCR-testen zullen enkel nog dienen om besmettingen vast te stellen, niet meer om uit quarantaine te komen. Zo wordt de druk op de testcentra verlicht.

Wat verandert er vanaf 10 januari?

Wie al een boosterprik heeft gekregen of maximaal vijf maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd, moet niet in quarantaine na een hoogrisicocontact. Zij moeten ook geen PCR-test laten afnemen. Ook kinderen die hun twee dosissen hebben ontvangen, zullen dus niet in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact.

Wie nog geen boosterprik kreeg of langer dan vijf maanden geleden de basisvaccinatie ontving, mag na vier ­dagen uit quarantaine na een hoogrisicocontact mits er tot en met dag tien een dagelijkse zelftest wordt afgenomen. Ook die mensen hebben dus geen PCR-test meer nodig om de quarantaine te beëindigen.

Voor wie niet gevaccineerd is, verandert er niets, met PCR-tests op dag 1 en 7 en quarantaine tot de uitslag van de tweede test.

Wie besmet is met het coronavirus moet nog steeds in isolatie, maar de periode wordt ingekort van tien naar zeven dagen. Wie dan geen klachten meer heeft, mag mits negatieve zelftest uit isolatie.

‘Mensen die recent geboosterd zijn of minder dan vijf maanden geleden hun laatste inenting van de basisvaccinatie ontvangen hebben, zullen niet langer in quarantaine moeten gaan na een hoogrisicocontact. Wel wordt hen gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn: maximaal telewerk, geen contact met kwetsbare groepen, en draag bij voorkeur een FFP2-masker’, aldus Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) over de nieuwe regels op Radio 1.

Steven Van Gucht: ‘Meer ruimte voor het virus’

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) waarschuwde eerder al dat met het versoepelen van de quarantaineregels een belangrijk wapen wordt gelost in de pogingen om de epidemie in te dijken. Vooral de beslissing dat mensen die geboosterd zijn helemaal geen quarantaine meer moeten respecteren na een hoogrisicocontact, vindt hij risicovol.

‘Een booster geeft wel een verhoogde bescherming van 60 tot 70 procent, maar er is nog altijd een reële kans dat je na een hoogrisicocontact besmet bent terwijl je naar het werk gaat, op bezoek gaat in het woonzorgcentrum of op café gaat. Zo geef je meer ruimte aan het virus. Het is een pragmatische keuze om de afwezigheden bij bedrijven te beperken, maar wat je nu wegneemt in quarantaines betaal je later in besmettingen’, onderstreept Van Gucht.

Ook bij de negatieve zelftest om een quarantaine te beëindigen, plaatst de viroloog vraagtekens. ‘We hebben altijd benadrukt dat je met een zelftest geen vrijheid koopt. Zo’n test heeft vooral waarde als je positief bent, daar kan je zeker van zijn. Maar een negatieve test mag je niet interpreteren alsof je geen drager bent van het virus, dat kan nog altijd. Het is dus een risico om ze te gebruiken als vrijgeleide’, aldus Van Gucht.

Hij dringt er dan ook op aan om ‘zeer voorzichtig te zijn als het kan’. ‘Vermijd activiteiten waar je geen masker kan dragen, en draag een FFP2-masker als het even kan. Het is niet het moment om op restaurant te gaan of om met familie en vrienden af te spreken.’