Rechtszaak over blote baby op albumhoes van Nirvana afgewezen

Een rechter in de Amerikaanse staat Californië heeft de zaak van de 30-jarige Spencer Elden tegen de Amerikaanse rockband Nirvana afgewezen. Elden is als baby naakt afgebeeld op de wereldberoemde hoes van het album Nevermind. Volgens Elden is sprake van kinderporno, omdat hij destijds te jong was om toestemming te geven.

Spencer Elden was het zoontje van een bevriend koppel van onderwaterfotograaf Kirk Weddle, die in 1991 de opdracht voor de albumhoes had gekregen. De ouders van Spencer kregen in 200 dollar voor de foto die het tot één van de bekendste hoezen ter wereld zou schoppen - het dollarbiljet en de vishaak werden later digitaal toegevoegd.

Maar volgens Elden heeft zijn naakte verschijning op de hoes van het album ‘extreem emotioneel leed veroorzaakt’. Hij eiste daarom een flinke schadevergoeding. Een rechter heeft de zaak nu verworpen, meldt de Amerikaanse muziekwebsite Spin. Wel kunnen de advocaten van Elden tot 13 januari de aanklacht wijzigen in een poging om de zaak alsnog voor de rechter te brengen.

Advocaten van de nog levende bandleden van Nirvana en nabestaanden stellen dat Elden ‘drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als de Nirvana-baby’. Elden heeft namelijk de afbeelding zelf meermaals nagebootst en heeft bovendien de titel van het album op zijn borst getatoeëerd.

Bovendien is de verjaringstermijn van de aanklacht verstreken, vinden ze. Mocht hij pas de afgelopen tien jaar hebben ontdekt dat hij de baby op de hoes was, dan zou hij een zaak hebben, stelden ze vorig jaar. Maar ‘hij wist al veel eerder dan in 2011, zoals hij zelf beweert, dat hij de baby op de foto’s is.’