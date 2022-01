Everzwijnen, egels, reeën, vossen en zelfs wolven: elk jaar worden in ons land duizenden (wilde) dieren aangereden. Maar wat moet je dan precies doen en wie draait op voor de kosten?

De egel is in Vlaanderen de allerzwakste weggebruiker, zo blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat de voorbije drie jaar 30.873 waarnemingen verzamelde van verkeersslachtoffers. ‘Toch is dit maar het topje ...