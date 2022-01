Condoomgigant verkocht 40 procent minder door corona

Karex, de grootste producent van condooms ter wereld, zag zijn verkoop de laatste twee jaar met 40 procent dalen. Volgens hun ceo is dat te wijten aan onder meer gesloten hotels en gewijzigde overheidsuitgaven tijdens de coronacrisis.

Niet gezellig thuis zitten, maar wel het sociaal leven is nodig om condoomverkoop aan te zwengelen. Dat blijkt uit een interview van de krant Nikkei Asia met Goh Miah Kiat, ceo van condoomproducent Karex. Het Maleisische Karex is de grootste condoommaker ter wereld en is actief in 140 landen. Er rollen er jaarlijks maar liefst 5,5 miljard condooms van de band. Al kromp de verkoop de afgelopen twee jaar met 40 procent.

‘Hotelkamers zijn een afgezonderde ruimte die ruimte geven voor intimiteit. Door de pandemie sloten die. Dat had een weerslag op sekswerk, een belangrijke afzetmarkt voor Karex. Bovendien deelden overheden ook minder gratis condooms uit. Dat draagt allemaal bij tot die daling van onze verkoop’, zegt Goh.

Handschoenen

Toch liep het bedrijf niet op de klippen. Andere producten uit hun fabrieken, zoals hoezen voor medisch materiaal en glijmiddel, verkochten dan wel weer beter. Dat compenseerde deels de slinkende condoomverkoop. Het bedrijf plant daarom om ook de markt van de wegwerphandschoenen te verkennen. Al is de concurrentie daarvoor niet mild in Maleisië.

Tegelijk lijkt de condoomproductie stilaan weer op gang te komen. Daarvoor kijkt het bedrijf in eerste instantie naar verkoop in de winkels. ‘Overheden besteden nu heel wat van hun geld aan de coronavaccins in plaats van voorbehoedsmiddelen’, legt Ng Chi Hoong, van de Affin Hwang Investment Bank, uit. Ceo Goh voegt daar nog aan toe dat regeringen ook de strijd tegen het aidsvirus niet uit het oog mogen verliezen, waarbij condooms nog steeds een belangrijke rol spelen.