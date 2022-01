De toeristen die van plan waren te overwinteren in de Egyptische badstad Hurghada hebben pech. De stad kreeg rond de jaarwisseling winterse buien over zich heen. Aan de andere kant van de Rode Zee, in Saudi-Arabië, lag er ook een sneeuwtapijt. Blij met het vallen van de eerste sneeuw, maakten enkele Saudische mannen een filmpje waarin ze een traditioneel volkslied zingen terwijl ze ondergesneeuwd werden.