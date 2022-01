Ongevaccineerde Novak Djokovic krijgt ‘vrijstelling’ en mag deelnemen aan de Australian Open

Novak Djokovic reist met een vrijstellingsvergunning naar Australian Open af. Dat meldt de nummer 1 van de wereld op Instagram. De Serviër is een van de weinige toptennissers die weigert om zich te laten vaccineren tegen corona.

Na weken van speculatie – zal hij of zal hij niet? – heeft Novak Djokovic gemeld dat hij toch zal deelnemen aan de Australian Open. De 34-jarige Serviër, die het evenement al negen keer won, verklaart via zijn sociale media dat hij een uitzonderlijke toestemming heeft gekregen om Australië binnen te komen.

De voorbije weken was de titelverdediger altijd vaag gebleven over zijn plannen rond de eerste grand slam van het jaar, die op 17 januari begint. Djokovic beschouwt vaccinatie niet alleen als een privézaak, maar had ook zijn twijfels over een covid-prik al publiek gemaakt.

De Australische overheid wil nochtans alleen gevaccineerde spelers op zijn grondgebied toelaten, maar de voorzitter van Tennis Australië had het voorbije weekend al onthuld dat een handvol niet-gevaccineerde spelers een uitzondering hadden gekregen. Hij voegde er wel aan toe dat zij een strengere toelatingsprocedure moeten ondergaan dan andere mensen die het Australisch grondgebied willen betreden.