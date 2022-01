Haïtiaanse premier overleeft moordaanslag

Ariel Henry, de premier van het Centraal-Amerikaanse land Haïti, is zaterdag aan de dood ontsnapt. Een gewapend commando wilde hem vermoorden. Het voorval is een zoveelste symptoom van een land diep in de penarie.

Tijdens een herdenkingsceremonie voor de Haïtiaanse onafhankelijkheid opende een gewapend commando het vuur op premier en plaatsvervangend president Ariel Henry. De premier kon zich redden door naar zijn auto te rennen. Iemand van zijn entourage overleefde de aanslag niet. Twee anderen raakten gewond. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de schutters. ‘Bandieten en terroristen’, zegt het kabinet van Henry.

Het land – ‘het armste op het continent Amerika’ – sleept zich van probleem naar probleem. Afgelopen zomer werd president Jovenel Moïse bij een gelijkaardige poging vermoord. Toen drongen gewapende mannen zijn huis binnen en schoten hem dood. Als klap op de vuurpijl kreeg Haïti daarna een aardbeving en een tropische storm te verwerken.

Geweld is alomtegenwoordig in Haïti. Gewapende bendes hebben er greep op politici. Drughandel en ontvoeringen zijn er schering en inslag. Het land slaagt er ook al lang niet meer in om verkiezingen te organiseren. Omdat de termijnen van parlementsleden vervallen, loopt het parlement leeg.