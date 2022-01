Kan prins Andrew alsnog proces vermijden, nu schikking tussen slachtoffer en Epstein werd vrijgegeven?

Virginia Giuffre heeft bij een schikking met zedendelinquent Jeffrey Epstein in 2009 ingestemd om ‘elke andere persoon’ betrokken bij de zaak vrij te stellen van rechtsvervolging, in ruil voor 500.000 dollar. De advocaten van de Britse prins Andrew menen dat de zaak tegen hem hierdoor ongegrond is. Een rechter in Manhattan beslist dinsdag of dat ook zo is.

Virginia Giuffre verklaarde dat ze niet alleen slachtoffer was van Epstein en zijn handlanger Ghislaine Maxwell, maar ook dat ze op 17-jarige leeftijd misbruikt werd door de Britse prins Andrew, de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth. ­Andrew ontkent dat. Giuffre stuurde na de bekendmaking van Maxwells ­vonnis vorige week al een verklaring de wereld in: ‘Ik hoop dat vandaag niet het einde is, maar eerder een nieuwe stap naar gerechtigheid.’

Maar de advocaten van de prins menen dat ze belangrijke winst hebben geboekt om te voorkomen dat het tot een proces komt. Maandag werd immers de inhoud vrijgegeven van een minnelijke schikking tussen Giuffre en Epstein uit 2009. Daarin staat dat Giuffre in ruil voor de afkoopsom van 500.000 dollar (ruim 440.000 euro) niet alleen Epstein, maar ook ‘elke andere persoon’ betrokken bij de zaak zou vrijstellen van juridische vervolging.

Nog in het negen pagina’s tellende document staat dat het bedrag van de schikking vertrouwelijk moet blijven. De partijen kwamen ook overeen dat de schikking ‘op geen enkele wijze mag worden opgevat als een erkenning door Epstein’ dat hij de wet heeft overtreden.

Document irrelevant

Giuffre stond de openbaring van het document niet in de weg. Haar advocaat David Boies houdt vol dat het document irrelevant is voor de aanklacht tegen Andrew, omdat hij niet specifiek wordt vermeld en omdat de prins op dat moment niet onderworpen was aan het juridisch systeem in de staat Florida, waar het document werd opgesteld. Het seksueel misbruik zou ook niet hebben plaatsgevonden in Florida, maar in New York, Londen en op privé-eiland in de Amerikaanse Maagdeneilanden.

De zaak tegen de prins loopt voor een federale rechtbank in New York. De verdediging van de prins argumenteerde eerder dat de civiele rechtszaak ongegrond was omdat Giuffre in Australië woont, maar dat verzoek werd vrijdag geweigerd. De rechter in Manhattan buigt zich dinsdag opnieuw over de zaak, en of die kan worden voortgezet nu de inhoud van de schikking gekend is. Komt het toch tot een proces, dan zou dat mogelijk tussen september en december 2022 kunnen plaatsvinden.