Besmettingen stijgen sterk, ook ziekenhuisopnames nemen toe

Het aantal nieuwe besmettingen steeg met 69 procent. Ook de ziekenhuisopnames stijgen opnieuw met 15 procent in vergelijking met de week ervoor. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano.

Het daggemiddelde van nieuwe positieve gevallen tussen 25 en 31 december ligt op 10.936. Dat is een stijging van 69 procent tegenover de week ervoor. Op 30 december was er een piek van 16.007 besmettingen. De positiviteitsratio (het aandeel van de tests dat een positieve uitkomst krijgt) ligt nu op 17,3 procent. Dat is 6,4 procent meer dan de week ervoor. Het reproductiegetal ligt op 1,11. Dat betekent dat de pandemie aan kracht wint.

Er zijn ook terug meer ziekenhuisopnames. Voor de periode van 28 december tot 3 januari gaat het om een stijging van 15 procent in vergelijking met de week ervoor. Nu worden dagelijks gemiddeld 165 mensen opgenomen in het ziekenhuis door de gevolgen van een coronabesmetting. Momenteel liggen er 1886 mensen in de ziekenhuizen, van wie 520 op intensieve zorgen.

Het aantal overlijdens blijft wel nog dalen. Tussen 25 en 31 december stierven elke dag gemiddeld 23,9 mensen, een daling met 34 procent. In totaal stierven nu al 28.385 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.