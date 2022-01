‘Dealer’ topfavoriet voor Ensors, de Vlaamse film- en televisieprijzen

Met zijn debuutfilm als ­regisseur haalt Jeroen Perceval veertien Ensor-nominaties binnen. Dat is een record voor de Vlaamse film- en televisieprijzen.

Nooit eerder kreeg een film zoveel Ensor-nominaties achter zijn naam als Dealer. De film over de complexe band tussen een jonge drugsdealer en een op de dool geraakte steracteur maakt kans op een beeldje in topcategorieën als beste film, beste scenario en beste regie. Onze recensent kende vier sterren toe aan de debuutfilm Jeroen Perceval.

Daarnaast is zowel Ben Segers als Sverre Rous genomineerd in de categorie ‘beste acteerprestatie in een hoofdrol’ en krijgen Veerle Baetens en Bart Hollanders nominaties in de afdeling ‘beste acteerprestatie in een ondersteunende rol’. Die categorieën zijn voor het eerst genderneutraal en vervangen de vroegere categorieën beste ­acteur en beste actrice.

Op de Sinterklaas-film van Stijn Coninx na werd Dealer de best bekeken Vlaamse film van 2021. Op de Ensorlijst volgen twee fictiereeksen in zijn kielzog: Beau Séjour 2 met dertien nominaties en F*** you ­very, very much met twaalf. Daarna volgen de speelfilm Cool Abdoul en de tv-serie Grond, allebei tien keer op de nominatielijst. De prijsuitreiking volgt in maart, tijdens het filmfestival van Oostende.