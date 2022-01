Philippe Clement bevestigt vertrek naar AS Monaco

Philippe Clement wordt de nieuwe trainer van AS Monaco. Dat laat hij maandagavond weten via sociale media.

Clement wordt de opvolger van de Kroaat Niko Kovac en heeft een contract getekend tot juni 2024.

‘Vandaag start er een nieuw avontuur voor mij en via deze weg wil ik iedereen, het bestuur, de spelers, alle medewerkers en fans, bedanken voor de afgelopen fantastische seizoenen’, schrijft Clement op Twitter.

In een video bij de tweet bevestigt de trainer dat hij aan de slag gaat bij AS Monaco. Hij bedankt ‘het bestuur, de spelers en de trouwe supporters’ van Club Brugge voor de ‘mooie periode’ die hij voor de club heeft gewerkt.

Vandaag start er een nieuw avontuur voor mij en via deze weg wil ik iedereen, het bestuur, de spelers, alle medewerkers en fans, bedanken voor de afgelopen fantastische seizoenen. ???? pic.twitter.com/Eqc4Hpf51Z — Philippe Clement (@philippe_clemnt) January 3, 2022

Zondagavond woonde de Antwerpenaar met zijn assistenten al een bekerwedstrijd van zijn nieuwe werkgever bij. Hij vertrekt niet alleen naar Monaco, hij neemt assistenten Johan Van Rumst, Jonas Ivens en keeperstrainer Frederic De Boever mee.

Tweede buitenlandse avontuur

Clement begint met de overstap aan het tweede buitenlandse avontuur in zijn carrière. In 1998-1999 speelde de voormalige Rode Duivel een seizoen voor het Engelse Coventry. Als trainer was hij alleen nog maar in eigen land aan de slag: als assistent bij Club Brugge (2012-2017) en hoofdtrainer van Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019) en Club Brugge (sinds 2019).

Drie keer op rij werd Clement landskampioen: in 2019 met Genk, de voorbije twee seizoenen met Club Brugge. De West-Vlaamse club liet zich dit seizoen aanvankelijk ook opmerken in de Champions League, met een 1-1 gelijkspel tegen Paris Saint-Germain en 1-2 winst in Leipzig, maar eindigde uiteindelijk toch op de vierde en laatste plaats in zijn groep.