Twee voetgangers ernstig gewond na aanrijding door lijnbus in Koekelberg

Bij een ongeval met een lijnbus in Koekelberg zijn maandag kort voor 13 uur twee voetgangers ernstig gewond geraakt. De brandweer bevestigt dat in totaal drie personen naar ziekenhuizen zijn overgebracht.

Een bus van lijn 87 verwondde twee voetgangers ter hoogte van halte Simonis in Koekelberg, aldus de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Eén van de slachtoffers is zwaargewond aan het onderlichaam en onder medisch toezicht naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere gewonde liep ernstige verwondingen op, zijn leven is niet in gevaar.

Er zaten nog geen passagiers in de bus die op het moment van het ongeval de terminal verliet. De chauffeur werd in shock voor medische verzorging en psychologische ondersteuning naar het ziekenhuis gebracht.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend. Er zou sprake kunnen zijn van een slippartij, maar er is nog niets bevestigd. De bus eindigde zijn rit op het voetpad.