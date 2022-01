Een satelliet van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, botste opnieuw bijna met het Chinese ruimtestation Tiangong. Door de opkomst van de commerciële ruimtevaart wordt het wel erg krap in de ruimte.





China is boos op Elon Musk, de baas van het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Bijna knalde een Starlinksatteliet van Musk bijna tegen het Chinese ruimtestation Tiangong. Het is al de tweede keer op een paar maanden tijden dat er nipt een botsing werd vermeden met een van de satellieten van de miljardair. Wordt het te druk in de ruimte? En hoe krijgen we het ruimteverkeer beter geregeld? Wetenschapsjournalist Senne Starckx kijkt samen met ons naar boven.