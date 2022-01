Een parkbioloog kon in het Amerikaanse Yellowstone National Park in oktober vorig jaar ongewone beelden maken van een roedel wolven die vergezeld wordt door een grizzlybeer. De intenties van de grizzlybeer worden duidelijk als de wolven een prooi vangen. De beer is er snel bij om het karkas over te nemen. De beer lijkt een goede tactiek gevonden te hebben om zich voor te bereiden op zijn winterslaap.