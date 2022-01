Braziliaanse president Bolsonaro met spoed opgenomen in ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (66) is maandagmorgen met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Sao Paulo.

De Braziliaanse president zegt op Twitter dat hij zondag na de lunch onwel is geworden. Rond 3 uur ’s nachts is hij naar het ziekenhuis gegaan.

Bolsonaro kampt met een darmobstructie. De dokters onderzoeken of hij opnieuw een operatie moet ondergaan, zegt Bolsonaro.

‘Zijn toestand is stabiel’, zo laat het ziekenhuis weten. Het is nog niet duidelijk wanneer de president het ziekenhuis zou mogen verlaten.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

De rechts-populistische politicus werd in september 2018 neergestoken tijdens de verkiezingscampagne. Hij kreeg een mes in de buikstreek. Sindsdien heeft hij al minstens vier operaties aan het spijsverteringsstelsel moeten ondergaan.

Bolsonaro was in juli al eens voor vier dagen in het ziekenhuis opgenomen wegens een darmobstructie.