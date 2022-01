Nederlander Alfred Schreuder volgt Philippe Clement op als coach van Club Brugge

Vanaf het moment dat Phillipe Clement zijn handtekening heeft gezet bij AS Monaco, wordt Alfred Schreuder (49) de nieuwe coach van Club Brugge. De Nederlandse coach tekent dan op zijn beurt een contract voor anderhalf jaar bij blauw-zwart.

De 49-jarige Alfred Schreuder was dit seizoen nog assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona, maar moest er in oktober samen met de hoofdcoach opstappen. Zijn enige ervaringen als hoofdcoach deed hij op bij FC Twente (2014-2015) en Hoffenheim (2019-2020).

Schreuder werkte bij Twente ook als assistent onder Michel Preud’homme en bij Hoffenheim onder Julian Nagelsmann, de huidige coach van Bayern München. In 2018-2019 was Schreuder assistent van Erik Ten Hag tijdens het wonderjaar van Ajax in de Champions League.

Onlangs probeerde het Zwitserse FC Basel Schreuder nog te strikken, maar dat werd niets. Nu staat hij op het punt om een contract van 1,5 jaar te tekenen bij Club Brugge.