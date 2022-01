KMI waarschuwt voor veel regen in Wallonië

In Wallonië wordt de komende uren veel regen voorspeld, lokaal kan dat tot 25 mm of mogelijk nog meer zijn.

Vanaf vandaag passeert een actieve regenzone ons land. Van maandagmiddag tot de nacht van dinsdag op woensdag valt er vooral ten zuiden van Samber en Maas veel regen. Daar is code geel actief, waarbij het KMI oproept tot waakzaamheid.

Waarschuwing voor regen van 03/01 12u tot 05/01 01u: Van maandagmiddag tot woensdagnacht valt er vooral ten zuiden van Samber en Maas veel regen en verwachten we volgende hoeveelheden tot 4/1 1u : ... (https://t.co/sPNybMQZwU) pic.twitter.com/85wMzrjBZa — KMI (@meteobenl) January 3, 2022

Op 24 uur tijd kan er zeer plaatselijk tot 40 liter water per vierkante meter vallen, meldt het KMI. Dat kan lokaal tot wateroverlast leiden.

De regenbuien blijven ook dinsdagochtend nog hangen over het zuidoosten, maar in de voormiddag wordt het in vele streken tijdelijk droger. In de namiddag beïnvloedt een nieuwe storing met perioden van regen of buien het weer vanaf het noordwesten. Een paar buien kunnen dan stevig zijn, mogelijk met enkele donderslagen. Vanaf de avond wordt het over de noordwestelijke landshelft snel droger, maar in het zuidoosten vallen dan nog altijd fikse buien die op de hoogten geleidelijk een winters karakter krijgen.

Zondagavond veroorzaakten hevige rukwinden nog ernstige schade in onder meer Ophoven bij Kinrooi. Rond 21 uur waren er onweersbuien met felle regenbuien en rukwinden.