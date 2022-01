Terug naar België na reis in het kerstverlof? Dit zijn de huidige regels

Wie terugkeert van een buitenlandse reis moet goed letten op de kleurcode van zijn reisbestemming, zijn coronapas en moet het Passenger Locator Form (PLF) invullen.

Ontspannen op vakantie, maar toch last van de volgende vraag in het achterhoofd: ‘hoe zit dat nu weer met de regels van terugkomst?’ Geen paniek. Dit zijn de recentste regels voor wie terugkomt uit vakantie.

Om te weten welke regels voor u van toepassing zijn, checkt u beter eerst de volgende gegevens:

1) Heb ik een PLF-formulier?

2) Wat is de kleurcode van mijn reisbestemming? Reis ik binnen de schengenzone? En staat mijn reisbestemming op de lijst van landen met heel hoog risico?

3) Wat zegt mijn coronapas: gevaccineerd, hersteld of getest? (zie app of afgedrukt covid safe ticket)

Eens u daar goed zicht op hebt, kunt u als iemand die woont in België kunt u vinden welke regels voor u gelden.

1) Moet ik het PLF-formulier invullen?

In de meeste gevallen zal dat nodigzijn. Alleen voor wie minder lang dan 48 uur in België komt, of minder dan 48 uur in het buitenland verbleef, hoeft het PLF niet.

Op die regel zijn twee uitzonderingen: De eerste uitzonderingen zijn voor vervoersmiddelen. Wie met het vliegtuig of de boot reist, moet altijd zijn PLF bij de hand hebben, ook al bent u minder dan 48 uur in het buitenland. Wie met de trein of bus reist, moet altijd een PLF hebben voor niet-schengenlanden. De tweede uitzondering geldt voor de lijst van landen met een heel hoog risico. Daar moet u in alle gevallen het PLF invullen.

Iedereen vanaf 12 jaar wordt verplicht om het PLF in te vullen. Van wie jonger is, worden de gegevens geregistreerd op het formulier van de ouders/voogd/verantwoordelijke. Wie alleen reist en jonger is dan 12, zal toch een eigen PLF moeten invullen. U kunt het formulier 6 maanden op voorhand invullen en krijgt een QR-code als bewijs dat u het formulier invulde.

2) Moet ik me laten testen of in quarantaine gaan?

Dat kan van verschillende factoren afhangen. In het beste geval hoeft dat niet: wanneer u uit een groene of oranje zone komt moet u niets doen. Alleen: die zones zijn schaars. In Europa zijn enkel in Roemenië nog groene en oranje zones te vinden.

Komt u uit een rode zone binnen schengen of uit een rood land op de witte lijst? Dan moet u zich als niet-gevaccineerde of niet-recent herstelde laten testen. Dat kan (1) in de 72 uur (PCR) of 36 uur (antigeentest) voor terugkomst naar België of (2) in de eerste of tweede dag terug in België. Na een negatieve eerste test kan u uit quarantaine. Op dag 7 na terugkomst moet u zich opnieuw laten testen.

Voor gevaccineerden of personen die recent van covid genazen, is een uitje in een rode zone binnen schengen of een rood land op de witte lijst test- en quarantainevrij.

Testregels gelden vanaf 12 jaar. Bij quarantaineregels volgen kinderen wat hun ouder/voogd/verantwoordelijke doet.

Er zijn strengere regels voor rode landen buiten de schengenzone. Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden moeten zich dan binnen de 24 uur na terugkomst laten testen met een PCR-test. Gevaccineerden kunnen na de eerste negatieve test weer vrij rondlopen, maar moeten wel op dag 7 nog een PCR-test ondergaan.

Ongevaccineerden kunnen de quarantaine voor rode landen buiten de schengenzone niet ontlopen. Zij gaan onverbiddelijk 10 dagen in quarantaine, met een PCR-test op dag 1 en 7 na terugkomst. Uitzonderingen op deze bijzonder strikte maatregel kunt u hier en hier vinden.

Ook hier gelden testregels vanaf 12 jaar. Voor de quarantaineregels volgen kinderen wat hun ouder/voogd/verantwoordelijke doet.

De allerstrengste regels zijn weggelegd voor de landen met een heel hoog risico buiten de schengenzone. Daarvan moeten alle reizigers 10 dagen in quarantaine. Op dag 1 en 7 na terugkomst is er een verplichte PCR-test. Opnieuw: de testregels gelden vanaf 12 jaar. Kinderen volgen de ouders/voogd/verantwoordelijke voor quarantaine.

Landen met een heel hoog risico binnen de schengenzone zijn er op vandaag niet.