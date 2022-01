14-jarig meisje dood teruggevonden in Leiden, verdachte opgepakt

In Nederland wordt geschokt gereageerd op de dood van een 14-jarige meisje. Een 32-jarige verdachte is opgepakt.

Het meisje werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Op oudejaarsdag vonden sporters haar lichaam terug in een parkje naast een spoorlijn in Leiden.

Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen. Een 32-jarige Leidenaar is opgepakt in verband met haar dood. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Over het motief is nog niets bekend.

Het slachtoffer dat oudjaarsdag aan de #MelchiorTreublaan in #Leiden werd gevonden, is een 14-jarig meisje uit Hazerswoude-Rijndijk. Zij kwam door een misdrijf om het leven, een 32-jarige Leidenaar is aangehouden als verdachte. @pol_leidenzuid https://t.co/StCmmA92NF https://t.co/J4WZIqXH7S — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 2, 2022

‘Dit is verschrikkelijk nieuws’, reageerde burgemeester Henri Lenferink van Leiden zondagavond. ‘Wat een onvoorstelbaar verdriet voor de ouders en familie. Ik leef erg met ze mee en wens ze veel kracht toe om dit te dragen. Ook iedereen die haar goed kende wens ik veel sterkte, dit nieuws zal veel verdriet doen.’

Mensen leggen bloemen neer op de plek waar het tienermeisje is teruggevonden.

De 14-jarige Esmee woonde in Hazerswoude-Rijndijk, een dorpje op zo’n vijf kilometer van Leiden en deel van Alphen aan den Rijn. Daar wordt verslagen gereageerd. ‘Onze gedachten gaan uit naar ouders, familie en vrienden van het meisje’, zegt Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn tegen Omroep West. ‘Van hun verdriet kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken.’

Haar school heeft een herdenkingsruimte ingericht. ‘Het doet ons veel verdriet dat deze jonge, lieve en energieke leerling er niet meer is’, zo schrijft de school volgens de NOS in een brief aan alle ouders. ‘Onze gedachten gaan allereerst uit naar de ouders, familie en naasten.’