Jumbo wil verdubbelen in Vlaanderen en start samenwerking met flitskoerier Gorillas

De Nederlandse supermarktgroep Jumbo en flitsbezorger Gorillas gaan in Nederland en Vlaanderen samenwerken. In Vlaanderen wil Jumbo dit jaar zijn winkelpark quasi verdubbelen door 15 supermarkten te openen.

De samenwerking tussen Jumbo en Gorillas richt zich op het snel bezorgen van voedingsproducten in grote steden. In België is Gorillas enkel in Antwerpen en Brussel actief maar zijn er plannen om verder uit te breiden. Tot nu toe kocht Gorillas zijn producten in bij Colruyt. Jumbo wordt nu de huisleverancier van Gorillas. Omgekeerd zullen klanten van Jumbo er nu ook kunnen voor kiezen om hun winkelmandje door Gorillas te laten bezorgen.

Beide bedrijven hebben afgesproken ‘meerdere jaren’ te zullen samenwerken. Gorillas sloot eerder al zo’n strategische samenwerking af met het Britse Tesco en de Franse Casino Group.

Jumbo maakte gisteren ook jaarcijfers bekend. Afgelopen jaar steeg de omzet van de retailer uit het Noord-Brabantse Veghel met twee procent tot 9,9 miljard. Jumbo opende afgelopen jaar 18 winkels waarvan de helft in Vlaanderen waar er het nu 17 winkels heeft. Twee daarvan worden uitgebaat door zelfstandigen. Jumbo wil dit jaar in België 15 supermarkten openen waardoor het winkelpark hier bijna zou verdubbelen. Een deel van de groei zal via zelfstandige winkeliers gebeuren.

Uit de groepscijfers van Jumbo blijkt dat de online-omzet het sterkst groeide. Die ging 30 procent hoger tot 650 miljoen. Jumbo heeft nu 16 regionale hubs voor online-leveringen nadat het er afgelopen jaar 10 toevoegde.

Jumbo is een niet-beursgenoteerde supermarktgroep in handen van de Nederlandse familie Van Eerd. De cultuur is erg ondernemingsgericht. Jumbo staat bekend als een ambitieuze organisatie die in Nederland steeds meer Albert Heijn op de hielen zit. In het spoor van Albert Heijn heeft Jumbo nu ook zijn zinnen op Vlaanderen gezet. Dat betekent dat de grootste Belgische retailer, Colruyt, vanuit twee hoeken nadrukkelijk onder vuur wordt genomen. Colruyt, die de laagste prijzen wil blijven aanbieden, weet wel inzake omzet stand te houden maar ziet zijn winstgevendheid steeds meer onder druk komen.