Twitter blokkeert account Republikeins Congreslid Marjorie Taylor Greene na desinformatie over corona

Twitter heeft het persoonlijke account van het Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene definitief geblokkeerd wegens desinformatie over covid-19.

Twitter spreekt van meerdere inbreuken van zijn beleid rond misinformatie rond het coronavirus. Een vijfde keer betekent een definitieve schorsing. Het gaat om het persoonlijke account van Greene, @mtgreenee. Ze heeft nog wel toegang tot haar officiële Twitteraccount, @RepMTG. Greene gebruikte vaker haar persoonlijke account.

Greene stelt in reactie op de maatregel dat Twitter ‘een vijand van Amerika is en de waarheid niet aankan’. ‘Dat is prima, ik zal Amerika laten zien dat we ze niet nodig hebben en dat het tijd is om onze vijanden te verslaan.’ Volgens haar is het socialemediaplatform uit op een ‘communistische revolutie’.

De maatregel volgt na valse beweringen op Twitter over ‘extreem veel vaccindoden’ in de VS. Voor Greene is het dus niet de eerste aanvaring met Twitter. In juli mocht ze tijdelijk niet tweeten na beweringen dat vaccins niet nodig zouden zijn.

Desinformatie

Twitter heeft om dezelfde redenen al meerdere gebruikers, al dan niet tijdelijk, verbannen van hun platform. In maart introduceerde Twitter een nieuw beleid omtrent desinformatie. Na twee en drie schendingen hiervan, mogen gebruikers twaalf uur lang niets delen op het platform. Bij een vierde schending wordt dit een week. Een vijfde staat gelijk aan een permanente verbanning van Twitter.

Het parlementslid uit Georgia is een aanhanger van oud-president Donald Trump, ze verspreidt complottheorieën zoals Qanon en ze is een uitgesproken antivaxer. Ze riep ook al op tot geweld tegen Democraten. Zelfs binnen haar partij vinden ze haar opvattingen vaak te ver gaan. Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Senaat, noemde haar ‘gekke leugens’ een ‘kanker voor de Republikeinse partij’.