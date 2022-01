Buckingham Palace wou geen ‘Candle in the wind’ tijdens begrafenis Diana

Van de begrafenis van prinses Diana herinneren veel mensen zich vooral het moment waarop Sir Elton John de aangepaste versie zong van zijn lied ‘Candle in the wind’. Maar volgens archiefdocumenten die net zijn vrijgegeven, was het Paleis daar geen voorstander van.

Buckingham Palace zou de tekst te sentimenteel hebben gevonden. In een vroege versie van het programma staat dat Elton John een ander nummer zou zingen, ‘Your song’.

De decaan van Westminster pleitte in een persoonlijke brief aan het Paleis voor ‘Candle in the wind’. Hij vond dat een ‘gedurfde’ keuze nodig was op dat moment tijdens de viering en wees erop dat het lied ‘in heel het land gespeeld en gezongen wordt in nagedachtenis van Diana’.

De decaan stelde voor om de tekst niet af te drukken als die toch te sentimenteel werd bevonden. Er zou een saxofonist hebben klaargestaan om het nummer desnoods als een instrumental te brengen.

De oorspronkelijke versie van het lied gaat over het leven van Marilyn Monroe, maar Elton Johns vaste tekstschrijver Bernie Taupin had de woorden herschreven. Zo werd ‘Goodbye Norma Jean’ veranderd in ‘Goodbye Eng­land’s rose’.