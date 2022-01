Hevige rukwinden veroorzaken ernstige schade in Kinrooi

Het onweer dat zondagavond over ons land trok, heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt.

In Brussel stonden twee tunnels een tijdlang onder water, in Ninove trad een beek buiten haar oevers waardoor verschillende huizen met wateroverlast kampten. Vooral in de Limburgse gemeente Kinrooi veroorzaakten hevige rukwinden ernstige schade.

De zware windstoten waren er snel voorbijgetrokken, maar ze liet wel een spoor van vernieling achter. Dat was onder meer het geval op de Venlosesteenweg en de Weertersteenweg. ‘Een grote eik is op de Venlosesteenweg terechtgekomen en verspert daar de volledige rijbaan. De politiezone Carma voorziet daar in een lokale omleiding. De brandweer zal nog even de handen vol hebben om de Venlosesteenweg weer vrij te maken. De eik kwam deels in de tuin van een woning terecht’, zei de Kinrooise burgemeester Jo Brouns (CD&V).

De burgemeester ging zondagavond poolshoogte nemen. ‘Een deel van een dak is beschadigd op de Weertersteenweg, maar dat was net grondgebied Maaseik. De schade is waarneembaar over een lange strook in zuidwestelijke richting komende van Neeroeteren (Maaseik, red.) en zo naar Ophoven in Kinrooi en verder de Maas over.’

Brouns: ‘Voor de rest zijn dakpannen gaan waaien en takken van bomen afgebroken. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De omgewaaide bomen zijn ook niet op huizen of auto’s beland. Vanaf 20.45 uur trokken de onweersbuien over het gebied met donder, bliksem, felle regen en windstoten. Het ging om een soort valwind.’