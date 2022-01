Meer regen en koudere lucht

Vanaf maandagmiddag tot dinsdagavond trekt een actieve storing over ons land met veel regen. Dinsdagavond bereiken we de achterzijde van die storing en komt gevoelig koudere, onstabiele, polaire lucht onze richting uitgewaaid.

Maandag begint wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen. In het centrum, het oosten en het zuidoosten van het land worden die buien in de loop van de dag frequenter en intenser. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. Aan zee waait het krachtig: er zijn rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. Ook maandagavond wordt zwaarbewolkt in Vlaanderen. De nacht brengt regen. De minima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Dinsdag is een zwaarbewolkte, regenachtige dag. In het zuidoosten van het land kunnen er aanzienlijke hoeveelheden regen uit de hemel vallen. De maxima schommelen aanvankelijk tussen 6 en 10 graden, later wordt het geleidelijk kouder. Woensdag begint droog en koud: het KMI voorspelt opklaringen en mogelijk zelfs ijsplekken. In de loop van de dag wordt het weer wisselend bewolkt met enkele buien. Die buien kunnen in de Ardennen een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Ook donderdagochtend kan het lokaal vriezen tijdens de opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking weer toe. ‘s Avonds volgen perioden van regen. In de Ardennen kan er smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 1 graad en 5 graden. Vrijdag wisselen opklaringen en buien elkaar af, in Hoog-België zijn dat winterse buien. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt mogelijk droger, maar het KMI sluit winterse buien niet uit. De maxima houden dezelfde waarden aan. Zondag brengt meer wolken en buien met zich mee, eventueel met een winters karakter. In het centrum van het land schommelen de maxima rond 6 graden.