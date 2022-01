STVV en Racing Genk annuleren winterstage in Spanje

Nadat STVV zondag in de vroege avond de winterstage schrapte, trekt ook KRC Genk niet naar Benidorm. De voetbalclubs willen geen risico’s nemen, nu daar ook explosieve besmettingscijfers worden genoteerd.

‘KRC Genk heeft die beslissing genomen als voorzorgsmaatregel. Met de explosieve toename van besmettingen met de omikronvariant in heel Europa en daarbuiten wil de club geen enkel onnodig risico nemen’, luidt het op de clubwebsite. De voorbereiding op de eerste wedstrijd, op zondag 16 januari tegen Beerschot, en op het vervolg van de competitie, zal dus in Genk plaatsvinden.

Een dag voor het vertrek naar het Spaanse San Pedro del Pinatar had ook STVV beslist haar winterstage te annuleren. Officieel luidt de verklaring dat de club geen enkel risico wil nemen gezien de stijgende coronacijfers. Of er ook binnen de club positieve gevallen zijn, is op dit moment nog onduidelijk.

Normaal gezien zouden de Kanaries in de nacht van zondag op maandag in Zaventem op het vliegtuig stappen met bestemming Alicante. In het nabijgelegen Pinatar zouden ze zich een week lang in het zweet werken om zo de conditionele basis te leggen voor het restant van het seizoen. Dat plan gaat dus niet door. Wereldwijd zorgt de omikronvariant voor een ongezien aantal coronabesmettingen en dat deed de clubleiding in extremis het besluit nemen om in eigen land te blijven.

Maandagochtend worden de spelers en staf dus niet op de luchthaven verwacht, maar op het Truiense oefencomplex in de Sint-Jansstraat. Daar hervatten ze de trainingen na de korte winterbreak van zes dagen. Of er binnen de eigen rangen positieve coronagevallen aan het licht zijn gekomen, is nog niet geweten.

Alle spelers en stafleden moesten conform de richtlijnen van de Pro League een coronatest afleggen voor ze op winterstage zouden vertrekken. STVV hield zich aan die afspraak. Zo werd op zondagochtend een eerste groep getest, zondagavond waren ook de spelers aan de beurt die pas laattijdig terugkeren uit het buitenland. Op de definitieve resultaten van de testronde is het dus nog even wachten.