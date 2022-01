Coronaprotest in Amsterdam wordt kat-en-muisspel met politie

Telkens de politie de betogers verjoeg, staken ze elders in de stad weer de kop op. Zo eindigt de betoging waar ze begon: het Museumplein in Amsterdam. Er vielen verschillende gewonden doorheen de dag.

Onder het mom ‘samen koffiedrinken’, bliezen ongeveer 2.000 betogers verzamelen in Amsterdam. Omdat de betoging verboden werd, hingen heel wat betogers in de Nederlandse hoofdstad rond telkens de politie ergens betogers wilde wegleiden.

Zo staan momenteel heel wat van de demonstranten terug op de plaats van afspraak: het Museumplein. Toen die rond 12.45 uur ontruimd werd op bevel van Amsterdams burgemeester Femke Halsema, maakten heel wat mensen een uitje in de straten van Amsterdam en het Westerpark.

Daar verzamelde de rechts-populistische partij Forum Voor Democratie (FvD) met een gelijkaardige boodschap tegen de coronamaatregelen. Die samenkomst was niet verboden. FvD-parlementslid Gideon van Meijeren pleitte er om iedereen ‘die ons dit heeft aangedaan te vervolgen en op te sluiten’.

Naast hem mocht ook Willem Engel er het spreekgestoelte innemen. Engel moest onlangs nog een schadevergoeding betalen aan de Belgische viroloog Marc Van Ranst wegens ‘roekeloos of tergend geding’. Hij had Van Ranst meermaals en onterecht voor de rechter gedaagd.

Na waarschuwingen via drones, moest de politie doorheen de dag verschillende keren ingrijpen. NOS bericht over verschillende gewonden en arrestaties. Een exact aantal is nog niet bekend. Tot 23 uur vanavond geldt het Museumplein nog als veiligheidsrisicogebied. De gemeente sluit niet uit dat er een nieuw noodbevel komt, waardoor het plein opnieuw ontruimd moet worden.

Foto: AP

Foto: EPA-EFE