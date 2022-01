Ondanks blokkering recordomzet voor Suezkanaal

Het Suezkanaal heeft in 2021 een omzet van omgerekend zowat 5,5 miljard euro geboekt. Dat maakte de beheerder van het kanaal, de Suez Canal Authority (SCA), bekend. Het gaat om het beste resultaat ooit, ondanks de versperring door de Ever Given in maart.

In vergelijking met 2020 namen de inkomsten met 13 procent toe. Alles samen passeerde met 1,27 miljard ton ook een recordhoeveelheid goederen door het Egyptische kanaal. Het aantal schepen dat erdoor voer, nam toe van 18.830 tot 20.694.

Het recordjaar komt er ondanks de blokkering eind maart. Het containerschip Ever Given van de rederij Evergreen kwam na een zandstorm dwars vast te zitten in het Suezkanaal. Het duurde zes dagen om het schip los te krijgen. In die tijd ontstond een file van honderden schepen.

Dagelijks 10 miljoen

Volgens SCA kostte de blokkering dagelijks meer dan 10 miljoen euro. Een werknemer van de kanaaluitbater kwam om bij de ‘takelwerken’ van de Ever Given.

Het Suezkanaal is erg belangrijk voor de wereldhandel. Het verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee en is de kortste zeeroute van Azië naar Europa.

Voor dit jaar heeft SCA de tarieven voor het gebruik van de waterweg voor de meeste schepen met 6 procent verhoogd.