‘Gestrafte’ Romelu Lukaku niet in Chelsea-kern voor topper tegen Liverpool

Romelu Lukaku zit niet in de kern bij Chelsea voor de topper tegen Liverpool. Volgens toonaangevende sportwebsite ‘The Athletic’ heeft trainer Thomas Tuchel hem uit de ploeg geweerd als sanctie voor een interview dat eerder deze week verscheen.

‘Ik ben op dit moment niet gelukkig bij Chelsea’, ‘ik denk dat de trainer gekozen heeft om met een ander systeem te spelen’ en ‘ik hoop oprecht dat ik op een dag naar Inter kan terugkeren’. Met die uitspraken in een eerder opgenomen interview met Sky Sports Italia haalde Lukaku zich deze week het ongenoegen van zijn coach op de hals. Tuchel vond dat de Rode Duivel onrust creëerde bij Chelsea. Hij zegt al twee maanden lang dat Lukaku niet helemaal fit is en kondigde aan dat hij de Belg op het matje zou roepen.

En nu lijkt dus ook een sanctie te volgen. The Athletic meldde zondagochtend dat Lukaku uit de selectie van Chelsea geweerd wordt voor de topper tegen Liverpool. Een uur voor de aftrap om 17.30 uur heeft de club dat ook bevestigd.

Groot nieuws, want de recordaankoop Lukaku was niet alleen levensbelangrijk voor de Blues met twee goals in zijn laatste twee matchen, de mannen van Tuchel spelen in de topper tegen Liverpool ook zowat hun laatste titeltroef uit. Verliezen ze die, dan lijkt leider Manchester City definitief gaan vliegen. De Citizens tellen op dit moment elf punten voorsprong met één match meer gespeeld.