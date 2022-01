Nieuwe Nederlandse regering krijgt vorm

De ministerposten van vierde regering onder het minister-presidentschap van Mark Rutte (VVD) zijn verdeeld. Als alles volgens plan loopt, worden onder meer Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) opnieuw minister.

Nu de partij CDA haar bewindslieden naar voor schoof, zijn de Nederlanders zo goed als zeker wie vanaf 10 januari aan de knoppen zit in hun land.

Zo zal CDA’er Hugo de Jonge, die in België bekend werd door zijn huidig mandaat als minister van Volksgezondheid, namens zijn partij minister van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening worden.

Nog een opvallende naam is die van CDA-leider en ontslagnemend minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij keert terug als vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Nochtans kwam hij onlangs in slechte papieren omdat zijn naam opdook in de Pandora Papers. Het zorgde voor een flinke knauw in zijn morele geloofwaardigheid: als voorvechter van financiële orthodoxie berispte hij vaak het financieel beleid van andere Europese landen.

Vier partijen

Rutte IV zal bestaan uit vier partijen: de liberale partijen VVD en D66, het christendemocratische CDA en het sociaalchristelijke ChristenUnie. Eerder werd al bekend dat Sigrid Kaag, partijvoorzitster van D66, gaat voor Financiën en vicepremier. Voor ChristenUnie zal Carola Schouten het petje van vicepremier opzetten. Voor de VVD begint Mark Rutte aan zijn vierde termijn aan het hoofd van een regering.

Vanaf maandag gaat Rutte individuele gesprekken voeren met alle ministers en staatssecretarissen die de partijleiders voorstelden. Op 10 januari moet de ploeg dan officieel van start gaan na de beëdiging door koning Willem-Alexander.