IJzersterke Tom Pidcock houdt Eli Iserbyt af en wint in Hulst

Een keer niet Wout van Aert op het hoogste schavot: Tom Pidcock heeft de Vestingcross in het Nederlandse Hulst gewonnen. De Brit reed in de derde ronde weg en liet alles en iedereen achter zich. Ook een voortdurend aandringende Eli Iserbyt kwam er niet meer bij. Iserbyt pakt met deze tweede plaats wel de Wereldbeker.

Een ander parcours in Hulst vergeleken met vorig seizoen. Wout van Aert kon hier nog nooit winnen in het Nederlandse Zeeland. In vijf crossen won Mathieu van der Poel (die er nog steeds niet bij is) hier vier keer, huidig leider in het Wereldbekerklassement Eli Iserbyt won die ene andere keer. En de West-Vlaming kon vandaag mathematisch zijn titel veiligstellen. Veel op het spel dus.

En Iserbyt had al snel een concurrent minder want niemand minder dan Wout van Aert kende na nog geen twee minuten kettingproblemen. De Belgische kampioen viel daardoor terug naar de 40ste positie. Terwijl Van Aert achteraan zat door te beuken, deden ze dat vooraan uiteraard ook. Thuisrijder Lars van der Haar nam de koppositie voor zijn rekening. Iserbyt, Toon Vandebosch, Quinten Hermans, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout volgden.

In de derde ronde kwam Pidcock het roer overnemen en de Brit voerde het tempo fameus op. Enkel Iserbyt kon (met moeite soms) volgen, van der Haar moest als derde al een gaatje laten, net zoals de anderen achter de Nederlander.

Pidcock probeerde zich te ontdoen van de West-Vlaming en leek daar ook met mondjesmaat in de slagen, maar Iserbyt is uit bijzonder taai hout gesneden. Zijn achterstand bleef met nog vier rondjes te gaan binnen de vier seconden.

Die vier seconden werden er bij het ingaan van de laatste ronde acht. Maar van kraken moest Iserbyt wel nog steeds niet weten. Op de achtergrond had van Aert zich intussen in vierde positie genesteld op 1:13 van Pidcock. Pidcock gaf geen krimp meer en kwam solo over de streep in Hulst. Iserbyt pakt met zijn tweede plaats op 12 seconden van de Brit wel de Wereldbeker.

Bij de vrouwen was het Lucinda Brand die soleerde naar winst.