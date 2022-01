Wolf verdronken in Albertkanaal: ‘Inschattingsfout gemaakt’

De wolf die zich heeft laten zien in Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Hasselt is niet meer. Het kadaver werd zondagnamiddag gevonden in het Albertkanaal ter hoogte van Kuringen.

Voor Welkom Wolf vzw was nieuwjaarsdag druk. Naast de wolf Asterix die al eerder in de Kempen werd gesignaleerd, stond de telefoon ook roodgloeiend omdat in Sint-Truiden en Nieuwerkerken een zwerver werd gespot. De wolf trok onder meer langs Provinciaal Domein Nieuwenhoven. Aan de hand van de beelden die werden gemaakt, bleek dat het om een echte Europese wolf gaat.

De zwerver liet zich ’s avonds al opnieuw spotten: in Stevoort en Kuringen bij Hasselt. ‘Het dier heeft dus met succes de E313-autosnelweg gekruist. Ofwel door over te steken ofwel ergens onderdoor’, reageerde Jan Loos van Welkom Wolf vzw. Maar het Albertkanaal bleek fataal voor het dier. In de loop van de namiddag werd het kadaver van de wolf gevonden. ‘De wolf heeft een inschattingsfout gemaakt. Jammer genoeg’, reageert Jan Loos van vzw Wolf.

DNA

Het lijkt bijna een traditie te worden dat er rond de jaarwisseling een en ander beweegt bij de wolven. Wolvin Noëlla - de moeder der Limburgse wolven - arriveerde twee jaar geleden net voor kerst. Dit jaar was het niet anders. Want het begon al net voor nieuwjaar met de zwervende havenwolf Asterix. Dit dier is intussen naar Rijkevorsel gelopen en is vermoedelijk ook het exemplaar dat in Kasterlee werd gezien.

Of de zwerver in Limburg een van de dieren (wolf Klaas zit ook ergens op de grens van België en Nederland) is die eerder in de Kempen werd gesignaleerd, is onduidelijk. ‘Door het opmeten van pootafdrukken op akkers zouden we een eerste indicatie kunnen krijgen, maar alleen DNA-onderzoek kan uitsluitsel bieden. Daarop is het nog enkele weken wachten, tot Inbo (Instituut voor Natuur en Bos­onderzoek, red.) klaar is met alle analyses en de resultaten bekendmaakt’, aldus nog Loos.

In ons land zijn wolven al even in opmars, maar naast de wolf duikt ook steeds meer bewijs op van de aanwezigheid van de lynx, otter en wasbeer. Wat weten we over de dieren en hoe gaan we ermee om? Weekendredacteur Wouter Woussen legt het uit in deze video.