Getroffen bewoners gasexplosie krijgen andere huizen: ‘Sloop van gebouw is onvermijdelijk’

De bewoners van het ontplofte gebouw in Turnhout krijgen zo snel mogelijk een andere woning in de stad zelf. ‘Als het gebouw is vrijgegeven, gaan we de sloop van het hele pand in gang zetten’, vertelt Kassandra Driezen van Woonmaatschappij De Ark. Het parket is gestart met een onderzoek naar de juiste oorzaak van het drama.