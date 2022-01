In de Sint-Pieterskerk in Jette ging de jaarlijkse Driekoningenmis in het Brussels dialect door. Stoeltjes waren enkel beschikbaar voor vaste kerkgangers.

Wie niet onder die vaste kerkgangers viel, kon de eucharistieviering nog steeds vanop een afstand volgen via een livestream. De jaarlijkse mis in het Brusselse dialect is intussen aan zijn 18e editie toe en kan in normale omstandigheden altijd op veel volk rekenen.

In zijn homilie sprak pastoor Dirk Vannetelbosch over ‘de wereld op zijn kop’ waarin een kerk zijn kerkgangers moest vragen om grotendeels thuis te blijven. ‘Ge zijt welkom maar we hebben liever dat ge thuis blijft’, aldus de pastoor.

De opbrengst van de omhaling tijdens de mis gaat naar de kerkfabriek van de Sint-Pieterskerk van Jette. Andere jaren ging de omhaling naar de vzw ‘Een hart voor elkaar’, die zich inzet voor de Brusselse daklozen.