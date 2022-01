Eerste polemiek in Frankrijk bezworen: Europese vlag onder Arc De Triomphe weggehaald

Commotie bij rechtse politici bij het zien van de Europese vlag onder de Arc De Triomphe. Maar nu de vlag is verwijderd, kan de rust terugkeren.

Net geen drie dagen. Zo lang wapperde de Europese vlag onder de boog van de Arc De Triomphe. Met het nieuwe jaar neemt Frankrijk de stok over van Slovenië als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Om die belangrijke functie in de verf te zetten, pronkte blauw met sterren onder de ark - zonder de aanwezigheid van de Franse driekleur.

L’objet de la première polémique de l’année 2022 a disparu… pic.twitter.com/YB3KyBOe5N — Rémi Godeau (@remigodeau) January 2, 2022

Een Europese vlag onder een van de symbolen van Frankrijk vond rechts moeilijk te verwerken. ‘Een aanval op de identiteit van onze natie’, zei Rassemblement Nationale-boegbeeld Marine Le Pen. Valérie Précesse, presidentskandidate voor Les Républicains, tweette dat zo de Franse identiteit werd uitgegomd. Ten slotte sprak extreemrechts presidentskandidaat Éric Zemmour over ‘verontwaardiging’ aan zijn kant.

Clement Beaune, de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, verzekerde dat de vlag er slechts ‘enkele dagen’ zou hangen. Daarna zou de Franse vlag terugkomen. Of het Elysée onder druk van extreemrechts het proces versnelde, is niet duidelijk. Dat neemt niet weg dat Le Pen het op Twitter ‘een patriottische overwinning’ noemt. Het Europees blauwe licht op de gevel blijft wel nog even schijnen.

In april zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk. Voor de pro-Europese president Emmanuel Macron is het Franse voorzitterschap dan ook een handig vehikel in zijn herverkiezingscampagne.