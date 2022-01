Al op de eerste dag van het nieuwe jaar werden in ons land warmterecords gebroken: met 14,3 graden Celsius was het de warmste nieuwjaarsdag sinds het begin van de metingen. En ook in de Italiaanse Alpen was het warm: op de 1.492 meter hoge top van de Mottarone steeg het kwik naar 10 graden, met groene bergflanken tot gevolg. Bekijk knappe dronebeelden van het landschap in bovenstaande video.