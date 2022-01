Zware brand in Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad

In het Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad is zondagochtend een hevige brand uitgebroken.

‘Het dak vloog in brand en het gebouw van de Nationale Vergadering staat ook in brand’, zei een woordvoerder van de hulpdiensten van de stad, die om versterking vroeg. ‘De brand is niet onder controle en er zijn scheuren gesignaleerd in de muren van het gebouw.’

De brand, die zich uitbreidt over de verdiepingen, brak uit rond 5.30 uur lokale tijd (4.30 uur in België). ‘s Ochtends waren er vlammen en een dichte rookkolom zichtbaar boven het gebouw.

In april was Kaapstad al getroffen door een zware brand. Een brand op de Tafelberg die uitsteekt boven de stad, breidde uit en vernielde de bibliotheek van de prestigieuze Universiteit van Kaapstad aan de voet.