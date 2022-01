‘Een zelftest-kerst in 2022, vind je dat zo erg?’: Erika Vlieghe kijkt met optimistische blik naar nieuwe jaar

2020 was een coronajaar, 2021 opnieuw. En terwijl 2021 plaatsmaakt voor 2022, maakt de vierde golf plaats voor de vijfde. Stappen we alweer een nieuw coronajaar in? ‘We mogen onszelf niet de depressie in praten door alleen over de volgende golf te spreken’, zegt infectioloog Erika Vlieghe, die de regering adviseert over corona. ‘We keren geleidelijk terug naar de normaliteit: ik zie dat optimistisch tegemoet.’