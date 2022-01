Drie mensen vermist na bosbranden in Colorado, bijna 1.000 huizen verwoest

Na de bosbranden in de Amerikaanse staat Colorado, waarbij bijna duizend huizen verwoest werden, zijn drie mensen als vermist opgegeven. Dat hebben de autoriteiten zaterdag aangekondigd.

De bosbranden hebben donderdag volledige wijken in de gemeenten Superior en Louisville in de as gelegd. Zeker 991 huizen gingen op in de vlammen. Dat gebeurde ‘in een oogwenk’, zei Jared Polis, de gouverneur van de staat Colorado. De bosbranden werden aangewakkerd door windstoten met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur.

‘Families hadden maar enkele minuten om alles wat ze konden meenemen - hun huisdieren, hun kinderen - in de auto te steken en te vertrekken’, zei de gouverneur nog. Ongeveer 33.000 inwoners van Superior en Louisville kregen donderdag het bevel hun huizen te verlaten, de meesten hadden niet meer bij dan de kleren die ze op dat moment droegen.

Sneeuwbuien verhinderden vrijdag dat het vuur zich verder kon verspreiden, maar bemoeilijkte tegelijkertijd de zoektocht naar vermisten. ‘De gebouwen waarin mensen kunnen zijn, zijn volledig verwoest en momenteel bedekt door ongeveer twintig centimeter sneeuw’, legde de sheriff van Boulder, Joe Pelle, uit.

Natuurbranden komen in Colorado wel vaker voor, maar doorgaans niet in deze tijd van het jaar. In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd, vonden de onderzoekers nog geen geloofwaardig bewijs voor de hypothese dat omgevallen elektriciteitspalen de bosbranden hadden veroorzaakt. De Amerikaanse staat leidt al jaren onder grote droogte, wat de ondergrond extra brandbaar maakt.

