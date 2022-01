Storingen brengen wolken, wind en wisselvallig weer met zich mee

Een verzwakt koufront, verbonden aan een depressie tussen IJsland en Noorwegen, trekt zondag over ons land. De dag begint zwaarbewolkt met hier en daar wat regen. Het blijft echter zacht met maxima van 9 graden in de Ardennen tot 13 graden in het westen van het land. Dat meldt het KMI.

Een volgende storing brengt ‘s avonds en ‘s nachts buien met zich mee. De wind neemt in kracht toe. Rukwinden tot 60 kilometer per uur zijn mogelijk. Een onweer kan de buien vergezellen. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk droger met opklaringen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. Het blijft hard waaien: tijdens de buien kunnen de rukwinden oplopen tot 80 kilometer per uur.

Maandagochtend is het eerst zwaarbewolkt en regenachtig in de Ardennen, elders wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog. De dag verloopt wisselvallig. Het is nog zeer zacht met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 11 graden in Vlaanderen. De wind kan vrij krachtig waaien met rukwinden tot 60 kilometer per uur en aan zee tot 70 kilometer per uur.

Dinsdag trekt een golvende storing vanuit Frankrijk waarschijnlijk pal over ons land. De dag begint met veel wolken en veel regen. In de Ardennen kunnen die buien een winters karakter aannemen. ‘s Ochtends is het vrij zacht met temperaturen van 7 tot 11 graden, maar ’s avonds zakken de temperaturen naar waarden tussen het vriespunt en 6 graden.

Woensdagochtend kan het op meerdere plaatsen vriezen: het is uitkijken voor ijsplekken. Overdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog. Het wordt gevoelig kouder met maxima rond het vriespunt in de Hoge Venen en rond 6 graden aan zee.

Ook donderdagochtend kan het op meerdere plaatsen vriezen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Donderdagavond volgen perioden van regen, in de Ardennen brengen zij waarschijnlijk smeltende sneeuw met zich mee. De maxima liggen tussen 1 en 5 graden.

Vrijdag wordt wisselvallig en winderig. In de Ardennen kunnen de buien winters zijn van aard. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden aan zee. Ook zaterdag wordt wisselvallig, zwaarbewolkt en regenachtig, met winterse buien in de Hoge Venen. De maxima komen uit tussen 0 en 4 graden.