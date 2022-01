Zowat 2.400 internationale vluchten geschrapt in VS

In heel de Verenigde Staten zijn zaterdag al zowat 2.400 aankomende en vertrekkende internationale vluchten geschrapt, terwijl er 1.100 vertragingen opliepen. Dat blijkt uit de gegevens van trackingwebsite FlightAware. Reden voor de annulaties zijn slecht weer en de uitval van personeel door de coronapandemie.

Southwest Airlines zag zich genoodzaakt om 471 internationale vluchten te schrappen, ruim een vijfde van de geplande vliegreizen vanuit of naar de VS, terwijl 187 vluchten van de luchtvaartmaatschappij werden vertraagd. De regionale carrier SkyWest annuleerde 422 vluchten en moest er 65 verlaten.

Onder de grote luchtvaartmaatschappijen snoeide Delta Air Lines bijna een tiende van de internationale vluchten weg, terwijl American en United Airlines beide zowat 7 procent van de geplande vluchten niet konden uitvoeren.

Voor zondag is al door meer dan 1.600 vluchten vanuit of naar de VS een streep getrokken, blijkt voorts nog uit de gegevens van FlightAware.

De annuleringen zijn het gevolg van een zware sneeuwstorm die grote delen van het land treft, en een recordaantal besmettingen met het coronavirus. COVID-19 en quarantainemaatregelen treffen daardoor ook veel personeel van de luchtvaartmaatschappijen.

Sinds kerstavond zijn in de VS al zowat 12.000 vluchten geschrapt, berekende persbureau Associated Press.