Zelfs een schoenwissel houdt hem niet tegen: Wout van Aert pakt zeven op zeven na titanenduel in Baal

Wout van Aert heeft zijn zevende zege op rij in het veld beet. Maar dat ging niet zonder slag of stoot: de Belgische kampioen moest er in Baal heel hard voor knokken nadat hij door een val en een schoenwissel achteruit werd geslagen. In de slotronde rekende Van Aert af met een uitstekende Tom Pidcock, Eli Iserbyt werd derde.

Wout van Aert sloot 2021 af met een schitterende reeks: de Belgische kampioen won zes veldritten op rij. In Baal wilde hij daar maar wat graag zeven op zeven van maken. De winnaar van de vorige vier edities van de GP Sven Nys zou hem alvast geen strobreed in de weg leggen: Mathieu van der Poel was nog steeds afwezig. Wel van de partij: Tom Pidcock. En met namen als Toon Aerts en het hele contingent van Pauwels Sauzen-Bingoal ben je ook nooit klaar.

Eli Iserbyt nam de beste start in Vlaams-Brabant, maar al snel nam Tom Pidcock het stokje over. Iserbyt volgde de olympisch kampioen mountainbike gezwind, ook Van Aert en Toon Aerts glipten mee. Een mooi kwartet dus. In de achtergrond liep het al meteen mis voor Corné van Kessel: de Nederlander kwam in een afdaling ten val en werd getrakteerd op een stevig modderbad.

Van Aert slaat kloof

De omloop in Baal lag er immers loodzwaar bij. Spek naar de bek van Van Aert, maar die hield zich gedeisd. Het was Aerts die als volgende aan de boom ging schudden. De leider in de X2O Badkamers Trofee - hij verdedigde een voorsprong van ruim 2 minuten op Iserbyt - zag zijn progressie echter gestuit worden door een val, maar zou samen met Michael Vanthourenhout weer komen aansluiten.

Lang bleef het niet samen, want in ronde drie van zeven achtte Van Aert zijn moment gekomen. Pidcock plooide niet en ook Iserbyt kon met een enorme inspanning nog aanklampen, maar voor Aerts en Vanthourenhout ging het te snel. Nog een ronde later ging Van Aert nog eens aan: deze keer kon niemand mee.

Val en schoenwissel

Wedstrijd gereden, zo leek het. Maar niets was minder waar. Van Aert sloeg een kloofje met Pidcock en Iserbyt, maar ging daarna tegen de vlakte. Pidcock kwam even later aansluiten en in de vijfde ronde verloor Van Aert tot overmaat van ramp een kleine halve minuut door een schoenwissel. Pidcock en Iserbyt kregen zo plots een mooie bonus. Maar Van Aert gaf niet op: al snel had hij Iserbyt weer te pakken, waarna hij meteen op zak ging naar Pidcock.

In de voorlaatste ronde nam Van Aert risico’s om de jongere Brit terug te halen. Dat loonde, want het duo begon samen aan de slotronde - met Iserbyt op korte afstand. Maar al snel bleek dat Van Aert nog wat meer in de tank had zitten. De Belgische kampioen kon een gaatje slaan met Pidcock en liep daarna letterlijk van hem weg. De zege - zijn zevende op een rij in het veld - was binnen.

Het is de derde keer dat Van Aert zegeviert in de GP Sven Nys: in 2015 en 2016 was hij er ook al de beste. Pidcock werd tweede voor Iserbyt, die een heel goede zaak doet in het klassement van de X2O Badkamers Trofee: hij loopt flink in op leider Toon Aerts. Alleen maar goed voor de spanning in dit regelmatigheidscriterium: er staan nog vier manches op het programma, waarvan de volgende woensdag al wordt gereden in Herentals.