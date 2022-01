Bellen met nieuwjaarswensen maakt een ‘comeback’

Bij de overgang van oud naar nieuw grijpen veel mensen naar hun smartphone om nieuwjaarswensen rond te sturen. Volgens de telecomoperatoren gebruiken ze daarvoor vooral hun mobiele data en sociale media. Maar ook het ouderwetse bellen maakte een ‘comeback’. De sms blijft op de terugweg.

Het sms- en dataverkeer kent traditioneel een opstoot bij de overgang van 31 december naar 1 januari. Dat blijkt ook dit jaar uit de cijfers van de verschillende telecomoperatoren in ons land. Opmerkelijk is dat Proximus en Orange ook een flinke stijging in het aantal ‘klassieke’ telefoongesprekken registreerden.

Bij telecomoperator Telenet werden er tussen 20 uur en 8 uur 3.842.174 sms’jes geteld en werd er 168.037 GB aan data gebruikt. De sms verliest bij Telenet verder aan populariteit (-11,11 procent), terwijl de mobiele data een toename kende van bijna 68 procent. Volgens Telenet verstuurden klanten vooral nieuwjaarswensen via toepassingen als WhatsApp en Facebook.

Bij Orange Belgium piekte het dataverkeer naar 258.000 GB, een stijging met 22,7 procent tegenover vorig jaar. Facebook was daarbij goed voor 46 procent van het totale datavolume, gevolgd door Instagram, TikTok, Snapchat en Whatsapp. Bij de klanten van Orange houdt de sms wél stand. Orange-klanten verstuurden 5,6 miljoen sms-berichten, een lichte stijging met 2,4 procent.

Maar wat volgens Orange vooral opvalt, is de ‘comeback’ van het gewone bellen. Met bijna 3,3 miljoen gevoerde gesprekken, was er sprake van een stijging met meer dan 55 procent. ‘Vermoedelijk komt dat omdat mensen in deze coronatijden in kleinere bubbels vieren en zo andere familieleden extra willen betrekken in de festiviteiten’, aldus Orange.

Ook bij Proximus lag het aantal gewone mobiele oproepen op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht 30 procent hoger dan vorig jaar. Het mobiele dataverkeer steeg met 35 procent naar 243.580 GB. Proximus spreekt van een verdubbeling op drie jaar tijd.

Proximus verwerkte ook 7,2 miljoen sms’jes. Dat is een lichte daling van 2 procent. Maar op vijf jaar tijd is het aantal nieuwjaarsms’jes bij Proximus ook ruim gehalveerd.