Aantal coronabesmettingen stijgt weer

Gezondheidsinstituut Sciensano registreert opnieuw een stijging in het aantal vastgestelde besmettingen met covid-19. De ziekenhuisopnames en overlijdens door de ziekte blijven dalen. Dat blijkt zaterdagochtend uit gegevens van het instituut.

In de periode van 22 tot en met 28 december zijn elke dag gemiddeld 7.819 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat gemiddelde ligt elf procent hoger dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al meer dan 2,1 miljoen coronabesmettingen geregistreerd.

De positiviteitsratio voor de periode van 22 tot en met 28 december steeg tot 12,8 procent. In diezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld 28 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus, een daling met 22 procent tegenover de voorgaande week.

Ook het aantal ziekenhuisopnames zit in een dalende lijn. In de periode van 25 tot en met 31 december werden dagelijks gemiddeld 139,4 covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een daling met acht procent ten opzichte van de week voordien. Volgens de laatst beschikbare cijfers liggen 1.761 coronapatiënten in het ziekenhuis (een daling met veertien procent), 532 hebben intensieve zorgen nodig (een daling met achttien procent).

Het reproductiegetal voor het aantal ziekenhuisopnames nam toe tot 0,97. Dat betekent dat de pandemie, wat het aantal ziekenhuisopnames betreft, nog steeds in kracht afneemt, al gaat dat minder snel.

Intussen hebben meer dan 4,3 miljoen Belgen een boosterprik gekregen, wat overeenkomt met 38 procent van de totale bevolking.