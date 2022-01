Het nieuwe jaar brengt mooie opklaringen en zachte temperaturen

De eerste dag van het jaar begint zwaarbewolkt, maar brengt opklaringen in de voormiddag. In de Ardennen kan het langer duren voor brede opklaringen door het lage wolkendek breken. Het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 10 en 15 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond neemt de bewolking toe vanaf de kust, wat hier en daar kan leiden tot lichte regen in het westen van het land. Elders blijft het zaterdagnacht droog. De minima schommelen tussen 5 en 12 graden.

Zondag brengt dan weer wolken en buien, vooral in het westen van het land. Het blijft echter zacht, met maxima tot 9 graden op Ardense hoogten en tot 13 graden in Vlaanderen. De wind is matig, maar vrij krachtig aan zee. ‘s Avonds en ‘s nachts gaat het harder waaien, met rukwinden tot 70 kilometer per uur in het binnenland en tot 80 kilometer per uur aan zee.

Maandag zijn er aanvankelijk nog enkele opklaringen mogelijk, maar traag maar gestaag wordt het overal bewolkt en regenachtig. De maxima zijn nog zacht en liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en soms krachtig aan zee. Rukwinden tot 60 kilometer per uur zijn mogelijk.

In de nacht van maandag op dinsdag bereikt een actieve storing ons land, die zich dinsdag voor een groot deel van de dag over België sleept. Het wordt een zwaarbewolkte dag, met kans op veel regen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. De maxima dalen naar waarden tussen 5 en 8 graden.

Woensdag wordt het dan weer vrij zonnig, maar fris, met maxima tussen 1 graad en 6 graden. Woensdagochtend en donderdagochtend kan er verspreide nachtvorst waargenomen worden. Na enkele opklaringen, neemt de bewolking donderdag toe. ‘s Avonds kan het gaan regenen. In de Ardennen kan die neerslag een winters karakter hebben. De maxima schommelen tussen het vriespunt en 5 graden.