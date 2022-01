Nieuwe burgermeester New York legt eed af op Times Square

Na de traditionele ‘balldrop’ heeft de voormalige politieagent Eric Adams de eed als burgemeester afgelegd op Times Square in New York. De 61-jarige Adams is de tweede zwarte burgemeester in de geschiedenis van de stad.

Adams was de voorbije jaren burgemeester van Brooklyn. Zijn eerste uitdaging wordt de bestrijding van de coronapandemie in de miljoenenstad. Daarnaast wacht Adams ook een belangrijke economische uitdaging, namelijk het economische herstel van de metropool, en wordt er ook met argusogen uitgekeken naar hoe hij het bekritiseerde optreden van de New Yorkse politie aanpakt.

Hij volgt Bill de Blasio op en wordt de 110de burgemeester van de Big Apple.