De Amerikaanse actrice Betty White is overleden. Dat bericht showbizzsite TMZ vrijdag op basis van politiebronnen. Ze was vooral bekend van haar rol in de komische televisiereeks The golden girls.

White was 99 jaar oud. Op 17 januari zou ze 100 jaar zijn geworden. Volgens TMZ overleed ze vrijdagochtend bij zich thuis. De tv-carrière van White begon in de 1939. Haar bekendste rol is die van Rose Nylund in de komische reeks The golden girls, waarvan de zeven seizoenen liepen van 1985 tot 1992.