Paus ziet op laatste moment af van leiding oudejaarsmis

Paus Franciscus heeft er vlak voor het begin van de eucharistieviering op oudjaar van afgezien om de mis in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad te leiden. De 85-jarige Heilige Vader woonde de viering wel bij en hield de preek.

Een woordvoerder van het Vaticaan liet na de mis weten dat Franciscus alleen de preek wilde houden. Waarom hij uiteindelijk besliste om de viering, met het traditionele te Deum, niet te leiden, is niet duidelijk. De beslissing werd wel maar vlak voor de start genomen, aangezien de stoel van de paus maar enkele minuten eerder werd verplaatst naar de zijkant van het altaar.

‘Red jezelf’

In zijn homilie riep Franciscus de gelovigen op om meer solidariteit en naastenliefde aan de dag te leggen tijdens de coronapandemie. Na de eerste periode van solidariteit, gingen veel mensen volgens de paus onder het motto ‘red jezelf’ leven.

Donderdag had Franciscus al een voor na de viering gepland bezoek aan de kerststal op het Sint-Pietersplein afgezegd. Hij wilde een bijeenkomst van veel mensen vermijden wegens de coronapandemie, luidde het.

Of de paus wel de nieuwjaarsviering in de Sint-Pietersbasiliek zal leiden, is voorlopig nog niet duidelijk.