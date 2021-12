Hier vieren ze al 2022

Heel wat landen hebben intussen al het nieuwe jaar ingeluid. Samoa, Tonga en Kiribati waren rond 11 uur onze tijd al de eersten, intussen is ook in onder meer Australië, Japan, Singapore en China 2022 van start gegaan. Voor het tweede jaar op rij wordt de jaarwisseling op veel plaatsen met coronamaatregelen gevierd.

Samoa, Tonga en Kiribati in de Stille Oceaan zijn traditioneel de eersten om het nieuwe jaar in te luiden. Even later waren ook Nieuw-Zeeland en Australië aan de beurt. In Sydney gebeurde dat met een grote vuurwerkshow.

Intussen is zowat overal in Azië 2022 begonnen. In China gebeurde dat onder strenge coronamaatregelen. Verschillende grote steden, zoals Peking, Wuhan en Nanjing, annuleerden vuurwerk en andere grote festiviteiten als gevolg van de opstoot van het coronavirus die het land de hoogste besmettingscijfers in bijna twee jaar bezorgt. De noordwestelijke provinciehoofdstad Xian is momenteel zelfs volledig in lockdown: zowat 13 miljoen inwoners mogen hun huizen amper uit. De besmettingscijfers zijn er naar westerse normen nochtans betrekkelijk laag, met 166 vastgestelde gevallen per dag. Maar de Chinese regering hanteert een erg streng quarantainebeleid. Sowieso is nieuwjaar niet zo’n belangrijke feestdag voor de Chinezen: in de Chinese kalender begint het nieuwe jaar pas in februari.

Starten in mineur

Ook elders in de wereld strooit covid-19 roet in het eten. Verschillende Europese hoofdsteden, waaronder Parijs, Berlijn en ook Brussel, vieren straks in afgeslankte vorm. In Parijs is de traditionele vuurwerkshow bijvoorbeeld afgelast. Ook in Rusland en de Verenigde Staten wordt het een bescheiden feest. Noord- en Zuid-Amerika zijn straks de laatste continenten waar oud en nieuw wordt gevierd.